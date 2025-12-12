Censimento 2024: più personale negli enti locali, cresce l’età media e la Polizia Locale

Il report ministeriale evidenzia un aumento delle assunzioni e dei dirigenti, ma anche dell’anzianità media. Restano stabili le gestioni associate, mentre le difficoltà finanziarie pesano sull’occupazione locale

Il Ministero dell’Interno, in collaborazione con il MEF, ha pubblicato il Censimento 2024 del personale negli enti locali, che fotografa la situazione al 31 dicembre scorso con una copertura del 98,75% degli enti.

I dati evidenziano un leggero aumento dei dipendenti a tempo indeterminato, ora 363.555, e dei dirigenti, saliti a 4.581 unità. Cresce anche il personale della Polizia Locale, che raggiunge 51.677 agenti, con la maggiore concentrazione nel Nord-Ovest del Paese.

Il censimento conferma un progressivo invecchiamento della forza lavoro: la fascia 60-64 anni sale a 70.297 dipendenti, mentre gli over 64 sono 13.493. La fascia con meno di 20 anni di servizio rimane la più numerosa, con predominanza femminile.

Le assunzioni per concorso pubblico aumentano a 25.454 unità, con 1.559 stabilizzazioni e una mobilità in entrata e uscita rispettivamente di 4.200 e 5.324 unità. Diminuite le dimissioni volontarie (14.592), aumentano i pensionamenti (6.015).

Sul fronte della gestione dei servizi, circa il 63% delle attività resta in economia diretta, mentre le forme associative continuano a giocare un ruolo chiave: 3.219 enti operano in forma associata, 4.667 convenzioni sono attive e 2.457 Comuni fanno parte di Unioni, soprattutto per Polizia Locale, Protezione Civile e servizi sociali e finanziari.

Il censimento evidenzia come i vincoli finanziari e le situazioni di dissesto influenzino le assunzioni e l’occupazione, con la Commissione Cosfel che esercita un controllo centrale rafforzato sugli enti in difficoltà.

