Catasto, la destinazione d’uso occasionale non conta: decisiva solo la struttura dell’immobile

Con l’ordinanza n. 29310 del 5 novembre 2025, la Corte di Cassazione ha confermato i criteri per il corretto classamento catastale degli immobili nelle categorie D ed E, respingendo il ricorso e avallando la decisione della Corte di Giustizia Tributaria del Lazio del 7 maggio 2023.

Secondo i giudici di legittimità, la classificazione di un fabbricato in tali categorie dipende unicamente dalle sue caratteristiche strutturali, tipologiche e dimensionali, che devono evidenziare una destinazione speciale o particolare. Nel dettaglio, si tratta di immobili destinati, per loro natura, ad attività commerciali o industriali oppure a funzioni pubbliche o di interesse collettivo, tali da renderli non facilmente riconvertibili senza interventi radicali.

La Corte ha precisato che non assumono alcuna rilevanza le destinazioni d’uso occasionali, anomale o temporanee, né eventuali impieghi non coerenti con la natura del bene. Ciò che conta, infatti, è l’idoneità oggettiva dell’immobile, indipendentemente dall’utilizzo concreto che ne venga fatto nel tempo.