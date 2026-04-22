Casa familiare di proprietà esclusiva: niente indennità al coniuge per migliorie e ampliamenti

AGEL 22 Aprile 2026, di Redazione

La Cassazione chiarisce che il coniuge non proprietario che realizza a proprie spese lavori sull’immobile destinato a casa familiare non è possessore e non ha diritto a rimborsi o indennità per l’aumento di valore del bene

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Con l’ordinanza n. 28443 del 27 ottobre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione II civile, è tornata a pronunciarsi sulla posizione del coniuge non proprietario che, durante il matrimonio, esegue a proprie spese interventi di miglioramento o ampliamento su un immobile di proprietà esclusiva dell’altro coniuge, destinato a casa familiare.

Il caso trae origine da una controversia decisa dalla Corte d’Appello di Lecce, successivamente oggetto di ricorso in Cassazione. Al centro della decisione, la richiesta di riconoscimento di indennità e rimborsi per le opere realizzate sull’immobile.

La Suprema Corte ha ribadito un principio già consolidato: il coniuge non proprietario, pur vivendo nell’immobile in quanto parte del nucleo familiare, non può essere qualificato come possessore o compossessore del bene. La sua posizione giuridica è infatti quella di titolare di un diritto personale di godimento, di natura atipica e fondata sul rapporto familiare.

Da tale qualificazione deriva una conseguenza decisiva: non trovano applicazione le tutele previste dall’art. 1150 del codice civile in materia di possesso, che riconoscono al possessore il diritto al rimborso delle spese e alle indennità per i miglioramenti apportati al bene.

La Corte ha quindi escluso il diritto del coniuge non proprietario a ottenere somme a titolo di indennità per l’incremento di valore dell’immobile o per le spese sostenute, confermando l’impostazione secondo cui il godimento della casa familiare non si traduce in una posizione possessoria tutelata in senso civilistico.

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