Camper, illegittimo il limite di sosta senza adeguata motivazione: il TRGA di Trento ribadisce la parità con gli altri veicoli

Camper, illegittimo il limite di sosta senza adeguata motivazione: il TRGA di Trento ribadisce la parità con gli altri veicoliAGEL 15 Maggio 2026, di Redazione
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento annulla l’ordinanza comunale che imponeva un limite temporale alla sosta delle autocaravan negli stalli dedicati, richiamando il principio di parità di disciplina con gli altri veicoli e la necessità di una motivazione puntuale e di un’istruttoria adeguata a giustificare eventuali deroghe.
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