Camper, illegittimo il limite di sosta senza adeguata motivazione: il TRGA di Trento ribadisce la parità con gli altri veicoli

Con sentenza n. 00063/2026 REG.PROV.COLL., pubblicata il 29/04/2026 (ric. n. 00180/2025 REG.RIC.), il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha accolto il ricorso proposto da un’associazione di settore contro l’ordinanza del Comune di Ville di Fiemme che limitava a tre ore la sosta delle autocaravan negli stalli a loro riservati.

Il principio di diritto affermato dal Collegio si fonda sulla corretta interpretazione dell’art. 185 del Codice della strada, che impone la piena equiparazione delle autocaravan agli altri veicoli ai fini della circolazione e delle relative limitazioni. Ne deriva che eventuali restrizioni specifiche alla loro sosta sono ammissibili solo in presenza di concrete esigenze di interesse pubblico, adeguatamente motivate e supportate da un’istruttoria puntuale.

Il Tribunale chiarisce che il potere del sindaco in materia di circolazione stradale, pur ampio ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della strada, non può tradursi in misure indirettamente discriminatorie o in strumenti volti a comprimere il fenomeno della sosta delle autocaravan oltre i limiti consentiti dalla legge. La presenza di aree attrezzate dedicate non legittima, di per sé, l’imposizione di vincoli temporali negli altri stalli.

Ulteriore profilo decisivo riguarda il difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento impugnato: secondo il Collegio, la limitazione oraria non è sorretta da un’adeguata dimostrazione delle ragioni tecniche o di traffico che ne giustifichino l’adozione. Viene inoltre ribadito che le circolari ministeriali in materia impongono alle amministrazioni locali di esplicitare in modo puntuale le ragioni delle scelte organizzative, al fine di evitare discriminazioni tra diverse categorie di utenti della strada.

Alla luce di tali principi, il TRGA ha annullato l’ordinanza comunale nella parte in cui prevedeva il limite di tre ore, confermando che la disciplina della sosta delle autocaravan deve rispettare i principi di ragionevolezza, parità di trattamento e adeguata motivazione dell’azione amministrativa.