Valutazione di impatto ambientale: anche oltre i termini il silenzio dell’Amministrazione è illegittimo

Valutazione di impatto ambientale: anche oltre i termini il silenzio dell’Amministrazione è illegittimoAGEL 15 Maggio 2026, di Redazione
Il TAR ribadisce che, nei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale, la natura perentoria dei termini non elimina l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere. Il silenzio protratto oltre le scansioni procedimentali impone comunque l’adozione di un provvedimento espresso e fa sorgere il diritto al rimborso del 50% degli oneri istruttori.
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