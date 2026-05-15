Valutazione di impatto ambientale: anche oltre i termini il silenzio dell’Amministrazione è illegittimo

AGEL 15 Maggio 2026, di Redazione

Il TAR ribadisce che, nei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale, la natura perentoria dei termini non elimina l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere. Il silenzio protratto oltre le scansioni procedimentali impone comunque l’adozione di un provvedimento espresso e fa sorgere il diritto al rimborso del 50% degli oneri istruttori.

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Con la sentenza n. 00202/2026 REG.PROV.COLL. (ricorso n. 00622/2025 REG.RIC.), pubblicata il 13 maggio 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione Prima, ha riaffermato un principio consolidato in materia di procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale.

Il Collegio ha chiarito che la disciplina speciale di cui al d.lgs. n. 152/2006, pur prevedendo termini perentori per la conclusione del procedimento, non determina la perdita del potere amministrativo né legittima il silenzio protratto. Anche in presenza di termini scaduti, permane infatti l’obbligo dell’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990.

Il TAR ha ribadito che, nei procedimenti VIA relativi a progetti rientranti nel quadro PNRR-PNIEC, la scansione accelerata prevista dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 non può tradursi in un arresto procedimentale: la mancata espressione dei pareri nei termini non esonera l’autorità competente dal pronunciarsi, dovendo comunque pervenire alla conclusione del procedimento.

Sul piano degli effetti, il Tribunale ha confermato che lo “sforamento” dei termini comporta ex lege il diritto dell’operatore al rimborso del 50% degli oneri istruttori versati, configurando tale previsione come forma speciale di indennizzo da ritardo procedimentale, con automatismo dell’obbligo restitutorio in capo all’Amministrazione.

In conclusione, il TAR ha dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, ordinando la conclusione del procedimento con provvedimento espresso entro un termine assegnato, e ha riconosciuto il diritto al rimborso parziale delle spese istruttorie, riaffermando la centralità del principio di doverosità dell’azione amministrativa anche nei procedimenti a termini accelerati.

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