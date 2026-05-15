Insegne pubblicitarie e pianificazione comunale: il “progetto particolareggiato” non può derogare ai limiti di zonizzazione

AGEL 15 Maggio 2026, di Redazione

Il TAR Friuli Venezia Giulia chiarisce che le previsioni dei piani comunali sugli impianti pubblicitari devono essere lette in modo sistematico e non atomistico: la clausola sul progetto particolareggiato non costituisce una norma generale di apertura a nuove tipologie, ma opera entro i soli limiti delle zone espressamente previste, senza poter elidere il sistema di zonizzazione e i relativi divieti

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TAR Friuli Venezia Giulia, Sezione I, sentenza n. 00199/2026 Reg. Prov. Coll., n. 00211/2025 Reg. Ric., pubblicata il 13/05/2026

La disciplina comunale in materia di impianti pubblicitari deve essere interpretata secondo un criterio sistematico e unitario, valorizzando la ratio complessiva della zonizzazione e le finalità di tutela urbanistica, paesaggistica ed edilizia che sorreggono il piano.

In tale prospettiva, il Tribunale amministrativo ha affermato che la previsione regolamentare che consente l’esame di impianti non tipizzati previa presentazione di un progetto particolareggiato non integra una clausola generale di apertura a qualsiasi tipologia pubblicitaria, né può essere invocata per superare i limiti stabiliti dal piano per le singole zone omogenee.

Il principio di diritto enunciato è che le norme dei piani comunali relativi agli impianti pubblicitari devono essere lette nel loro complesso e secondo coerenza sistematica, sicché le eccezioni o aperture progettuali non possono essere interpretate in modo da neutralizzare il sistema di zonizzazione né da consentire, in via generalizzata, installazioni non previste per la specifica area territoriale.

Ne deriva che la clausola del “progetto particolareggiato” opera, ove prevista, entro l’ambito proprio delle sole zone cui è riferita e non può essere utilizzata per introdurre tipologie di impianti altrimenti non consentiti, soprattutto nelle aree soggette a maggiore tutela.

Il TAR ha inoltre precisato che la precedente prassi autorizzativa non può fondare un affidamento in ordine alla permanenza di interpretazioni non coerenti con il dato regolamentare, né determinare vincoli di continuità idonei a limitare il potere di verifica e adeguamento dell’amministrazione.

Alla luce di tali principi, il ricorso è stato respinto, confermando la legittimità del diniego fondato sulla non conformità dell’impianto al piano vigente e sulla corretta applicazione della disciplina di zonizzazione.

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