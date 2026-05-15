Insegne pubblicitarie e pianificazione comunale: il “progetto particolareggiato” non può derogare ai limiti di zonizzazione

Insegne pubblicitarie e pianificazione comunale: il “progetto particolareggiato” non può derogare ai limiti di zonizzazioneAGEL 15 Maggio 2026, di Redazione
Il TAR Friuli Venezia Giulia chiarisce che le previsioni dei piani comunali sugli impianti pubblicitari devono essere lette in modo sistematico e non atomistico: la clausola sul progetto particolareggiato non costituisce una norma generale di apertura a nuove tipologie, ma opera entro i soli limiti delle zone espressamente previste, senza poter elidere il sistema di zonizzazione e i relativi divieti
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