Cagliari si candida a Capitale Verde Europea 2025

Dopo il 2° posto europeo conquistato nell’edizione 2024, Cagliari scende in campo per candidarsi come Capitale Verde Europea 2025 con il supporto e il coordinamento della Città Metropolitana di Cagliari. Il riconoscimento, istituito dalla Commissione Europea nell’ambito dell’European Green Capital Award, premia le città europee verdi con oltre 100 mila abitanti prese a modello per le soluzioni innovative e sostenibili.

“Le iniziative legate al verde e alla sostenibilità, commenta il Sindaco Paolo Truzzu, sono al centro della progettazione della Città Metropolitana, e riteniamo che Cagliari possieda i requisiti per candidarsi e portare a casa il premio. In tal senso, il coinvolgimento della Città Metropolitana, ente sinergico con il Comune in tanti progetti, consentirà una candidatura più forte e credibile. Confidiamo anche nell’apporto di idee e proposte da parte della cittadinanza e dai vari portatori di interesse che hanno a cuore Cagliari”.

“Il 30 aprile si chiuderanno i termini per la presentazione del dossier di candidatura, aggiunge il Vice Sindaco e Assessore alla Pianificazione Strategica e allo Sviluppo Urbanistico e Verde Pubblico Giorgio Angius, che sarà arricchito da numerosi interventi avviati nell’ultimo anno. Successivamente, i tecnici di European Green Capital Award esprimeranno il giudizio sulla documentazione e comunicheranno quali saranno le città che si contenderanno la vittoria nella finale di ottobre a Tallinn, attuale Capitale Verde in carica: Cagliari parte da un ottimo risultato del 2022 e contiamo di migliorarlo raccontando il lavoro che l’Amministrazione ha realizzato in questi anni e i progetti futuri”.

Con l’intento di promuovere la candidatura, a partire dal 3 al 25 aprile 2023, è attiva una consultazione pubblica per raccogliere i progetti relativi ai temi ambientali e alla sostenibilità e potranno essere presentate sia azioni già avviate che in fase di attuazione.

Le proposte progettuali che contribuiranno a sviluppare la candidatura di Cagliari come “Capitale verde europea 2025” potranno essere inviate dal 3 al 25 aprile 2023; a maggio sarà reso pubblico un report sugli esiti della consultazione.

I partecipanti che avranno contribuito in modo proficuo saranno chiamati, nel caso in cui Cagliari si qualificasse tra le finaliste, a rappresentare la città e in caso di vittoria ad essere parte attiva in tutte le attività che animeranno il territorio per il 2025. Di seguito i link alla consultazione:

https://partecipa.cittametropolitanacagliari.it

https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-award/

Fonte: Comune di Cagliari