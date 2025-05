Bubano sperimenta le possibilità del fotovoltaico galleggiante

È stato realizzato il 1° prototipo di impianto solare fotovoltaico galleggiante a Bubano, frazione del Comune di Mordano, un impianto da 496,8 kW sviluppato su una superficie di 5.550 mq.

La struttura esistente si era stabilizzata intorno ad una performance generativa di 900 ore equivalenti annue, al di sotto dei valori medi di un impianto galleggiante moderno. Con un investimento di 1 mln. di euro è stato effettuato un intervento di revamping che ne ha migliorato le performance attraverso la sostituzione dei moduli fotovoltaici con 1.620 pannelli di nuova generazione da 585 Wp ciascuno e l’installazione di inverter tecnologicamente efficienti.

Per la sezione di revamping si stima una produzione di energia elettrica pari a 553,5 MWh/anno, con un incremento di 110,7 MWh/anno, rispetto alla produzione iniziale di 445 MWh/anno. Inoltre, grazie allo spazio liberato sull’isola galleggiante mediante l’utilizzo di meno moduli, più efficienti dei precedenti, è stato possibile installare, a parità di area occupata, una nuova sezione di impianto non incentivata la quale ha portato ad un incremento della produzione di 511 MWh/anno.

Uno degli evidenti vantaggi del fotovoltaico galleggiante è la modularità, che permette di accorpare più isole galleggianti tra di loro al fine di ottenere la potenza desiderata in caso di un fabbisogno energetico maggiore, oltre all’utilizzo di aree che altrimenti non verrebbero utilizzate, valorizzando maggiormente le superfici disponibili.

Inoltre l’inserimento in un contesto che per natura è green, è adatto a creare una sinergia con altri impianti presenti in sito, come impianti idroelettrici o pompe di sollevamento meccaniche, e contribuisce a ridurre significativamente l’evaporazione dell’acqua degli invasi/bacini utilizzati. Guardando al futuro, la messa a nuovo di questo impianto permetterà di soddisfare le esigenze di 200 famiglie le quali potranno entrare a fare parte della CER Cooperativa del Circondario Imolese.

Fonte: Legambiente – comune di Mordano