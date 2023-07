Bonifiche dei SIN, presentati documenti tecnici su tempi autorizzazione progetti ed efficacia tecnologie

Mettiamoci in RIGA” e “CreiamoPA sono i due Progetti con i quali il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha voluto realizzare una strategia complessiva di rafforzamento della capacità amministrativa, dell’efficienza della PA e della governance multilivello. Nell’ambito del Progetto MIR, la Direzione Generale D.G.U.S.S.R.I ha prodotto, tra le varie Attività di intervento della Linea L3, la redazione di due documenti, inerenti gli aspetti tecnici ed economici dei procedimenti di bonifica.

Con il primo si è voluto verificare se l’azione della Pubblica Amministrazione in materia di autorizzazione dei progetti definitivi influisca sulle tempistiche realizzative degli interventi in maniera positiva. Difatti, quello della celerità nella realizzazione delle bonifiche ambientali è un aspetto fondamentale sia sul piano della tutela sanitario-ambientale e sia sul piano dello sviluppo socioeconomico delle aree interessate. I dati rappresentati nel documento evidenziano una netta riduzione dei tempi di approvazione e, quindi, di realizzazione degli interventi con conseguente miglioramento delle condizioni ambientali, di salute pubblica ed economiche.

Il secondo documento si prefigge, tramite l’analisi dei costi unitari, di fornire le indicazioni utili per la valutazione della efficacia delle tecnologie di bonifica maggiormente impiegate nei Siti di Interesse Nazionale (SIN). L’obiettivo del documento è agevolare l’uso efficiente delle risorse economiche necessarie per la realizzazione degli interventi di bonifica. Infatti, grazie alla Matrice si può agevolmente consentire la individuazione delle caratteristiche economiche delle tecnologie di bonifica analizzate. E’ un aspetto divenuto oggi, in un contesto di ottimizzazione dell’impiego delle risorse finanziarie disponibili, fondamentale sia per la tutela dell’ambiente e sia per lo sviluppo socioeconomico delle aree interessate. Questo inoltre riguarda una moltitudine di tipologie di soggetti che possono essere considerati destinatari/interessati, quali le autorità pubbliche, le aziende e imprese private, i proprietari di terreni, gli investitori e istituzioni finanziarie, i consulenti e aziende di servizi ambientali e gli istituti di ricerca.

I due documenti sono consultabili su Portale Bonifiche al seguente Link:

https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/presentazione-dei-due-documenti-tecnici-curati-dalla-linea-l3-del-progetto-mettiamoci-in-riga/

Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica