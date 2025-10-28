Bologna lancia “Riuso Lab”: una mappa digitale per dare nuova vita agli oggetti

Da oggi il sito di Gruppo Hera ospita uno spazio digitale dedicato al riuso, nell’ambito del Riuso Lab, nuovo progetto della multiutility e del Comune di Bologna per promuovere e divulgare le buone pratiche di riuso, riparazione e riduzione dei rifiuti, valorizzando e facendo conoscere sempre di più le attività utili già presenti sul territorio. Scopri qui il nuovo spazio digitale Riuso Lab.

Sensibilizzare, informare e coinvolgere sono gli obiettivi di Riuso Lab, che nasce nell’ambito di “Insieme”, il percorso condiviso da Comune di Bologna e Gruppo Hera per diffondere tra cittadini, imprese e comunità locali comportamenti sostenibili e consapevoli nella gestione dei rifiuti, nella cura della città e nella tutela dell’ambiente.

Il progetto Riuso Lab mira a promuovere buone pratiche di economia circolare, sensibilizzando i cittadini sui vantaggi ambientali che comporta l’acquisto di beni di seconda mano e il ricorso alla riparazione. Per questo, a bordo del Riuso Lab ci sono anche le associazioni di categoria CNA Bologna, Confartigianato Bologna Metropolitana e Confesercenti Bologna, che promuoveranno presso gli associati la possibilità di farsi conoscere sulle pagine web.

Il nuovo spazio digitale sul riuso offrirà mappe interattive e informazioni utili, aggiornate progressivamente, per scoprire dove acquistare oggetti di seconda mano a Bologna, e trovare attività e artigiani specializzati nella riparazione di elettrodomestici, biciclette, abiti e altri oggetti. A disposizione anche consigli pratici per prolungare la vita dei beni e ridurre la produzione di rifiuti, valorizzando il lavoro delle botteghe artigiane e delle attività locali che contribuiscono ogni giorno a un futuro più sostenibile.

Come differenziare e dove gettare piccoli ingombranti e RAEE

Per rafforzare l’efficacia dei servizi ambientali e contrastare il fenomeno degli abbandoni e dei comportamenti non corretti, Hera ha avviato una campagna di informazione capillare in tutta la città: sono state distribuite 250.000 lettere e collocate altrettante locandine negli androni dei condomini, per informare i cittadini sull’attività del mezzo itinerante per la raccolta di piccoli ingombranti e RAEE e sul corretto conferimento della plastica, uno dei rifiuti più difficili da differenziare, illustrato nel depliant “Trova l’intruso”.

Il servizio itinerante di Hera è operativo in tutti i quartieri e raccoglie piccoli ingombranti e RAEE, come elettrodomestici di dimensioni ridotte, pentole, stendini, lampadine, giocattoli o mobiletti. In occasione del Riuso Party il mezzo itinerante sarà presente come è avvenuto anche per il primo swap party il 27 settembre u.s., dove ha raccolto 1 quintale di materiali: 32 kg di ferro, 24 kg di piccoli ingombranti e 49 kg di materiale elettrico, dati che testimoniano l’attenzione crescente dei cittadini verso la riduzione dei rifiuti e il loro corretto conferimento.

Grazie a questo impegno collettivo, Bologna ha raggiunto il 72% di raccolta differenziata, il valore più alto tra città con più di 200.000 abitanti. Leggi qui tutte le informazioni sul mezzo itinerante per la raccolta.

Fonte: comune di Bologna