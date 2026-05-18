Bari: segnalazioni dei cittadini “smart”, il servizio trasloca sul sito del Comune

Il percorso di digitalizzazione del capoluogo pugliese compie un passo avanti all’insegna della semplificazione. Il Comune di Bari ha annunciato che il servizio dedicato alle segnalazioni dei cittadini è stato integrato all’interno del portale istituzionale. L’operazione segna il pensionamento della applicazione BariUnica, attualmente in fase di progressiva disattivazione.

Un unico punto di accesso

La scelta, curata dal Settore Innovazione Tecnologica, rientra in una ampia strategia di riorganizzazione dei servizi digitali. L’obiettivo è chiaro: eliminare la frammentazione delle piattaforme per offrire ai residenti un punto di accesso unico, intuitivo e raggiungibile.

Per gli utenti, di fatto, non cambierà nulla in termini di operatività, se non in meglio. Non sarà più necessario scaricare applicazioni o rincorrere l’ultimo aggiornamento software sullo smartphone: il servizio è ora una web-app accessibile dal browser di qualsiasi dispositivo (PC, tablet o cellulare) collegandosi all’indirizzo: www.comune.bari.it/segnalazioni

Il sistema mantiene intatte tutte le funzionalità che i cittadini hanno imparato a conoscere. Attraverso il modulo digitale è possibile:

descrivere nel dettaglio il disservizio o la criticità riscontrata

o la criticità riscontrata indicare l’esatta posizione geografica dell’intervento richiesto

geografica dell’intervento richiesto allegare fotografie e documenti per documentare lo stato dei fatti

Verso un portale dei servizi

L’integrazione delle segnalazioni non è un caso isolato, ma fa parte di un restyling del sito del Comune. Palazzo di Città punta a trasformare il portale in un ecosistema digitale dove l’esperienza dell’utente sia fluida e priva di intoppi burocratici.

“L’obiettivo, fanno sapere dagli uffici comunali, è rendere il portale il riferimento principale per la vita amministrativa della comunità, migliorando l’usabilità e garantendo che ogni servizio sia a portata di click, in qualsiasi momento della giornata”.

Fonte: comune di Bari