Fondo Dote Famiglia 2025, pubblicato l’elenco degli enti sportivi destinatari dei pagamenti

Servizi 18 Maggio 2026, di Redazione

Diffuso l’elenco di ASD, SSD, ETS e ONLUS sportive che riceveranno i contributi previsti dal Fondo Dote Famiglia 2025. I pagamenti comprendono seconda tranche e quote residue della prima, mentre a luglio si aprirà la finestra per la rendicontazione finale.

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Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l’elenco degli enti sportivi destinatari dei pagamenti previsti dal Fondo Dote Famiglia 2025, a seguito dei controlli a campione effettuati sui moduli di attestazione delle presenze caricati sulla piattaforma dedicata. Nell’elenco figurano ASD, SSD, ETS e ONLUS di ambito sportivo, con l’indicazione dell’importo complessivo riconosciuto a ciascun soggetto.

Le somme erogate riguardano la seconda tranche del contributo, pari al 40% del finanziamento complessivo, destinata ai beneficiari inclusi nel primo elenco non nominativo già pubblicato. Gli importi comprendono inoltre eventuali quote della prima tranche, pari al 30% del contributo totale, riferite ai beneficiari del secondo elenco per i quali il pagamento non risultava ancora effettuato.

Il calcolo degli importi è stato effettuato esclusivamente sulla base dei moduli di attestazione delle presenze caricati dagli enti sportivi. Per i beneficiari privi della documentazione richiesta, il contributo si considera revocato.

Il Dipartimento segnala che eventuali criticità possono essere comunicate via email o tramite il numero telefonico dedicato attivo nei giorni feriali. Gli enti sportivi che non abbiano caricato la documentazione per mancato tesseramento o mancato raggiungimento della soglia minima del 70% delle lezioni dovranno restituire le somme non utilizzate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, indicando nella causale il riferimento al Fondo Dote Famiglia, il codice del corso e il nome del minore interessato.

Intanto, è già stata fissata la finestra per la rendicontazione della terza tranche di pagamento: dal 1° al 16 luglio 2026 gli enti dovranno caricare nuovamente il modulo aggiornato delle presenze, passaggio necessario per ottenere il saldo finale del contributo, pari al restante 30%.

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