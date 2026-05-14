Mense scolastiche, Anac avvia la consultazione sul prezzo di riferimento del pranzo

È online la consultazione pubblica avviata da ANAC per definire il prezzo di riferimento del servizio di ristorazione nelle scuole primarie italiane. I contributi potranno essere inviati fino alle 23.59 del 15 giugno 2026 attraverso il questionario disponibile sul portale dell’Autorità.

L’iniziativa nasce da una delibera approvata dal Consiglio Anac il 21 maggio 2025 e punta a favorire economicità e trasparenza nei contratti pubblici legati alla ristorazione scolastica, settore considerato di particolare rilievo economico.

Per elaborare il prezzo di riferimento è stata realizzata una rilevazione tramite questionario che ha coinvolto circa 1.500 stazioni appaltanti. Sono stati raccolti 966 questionari, successivamente sottoposti a verifiche di qualità dei dati e ad analisi statistiche confluite in un documento tecnico allegato al Documento di consultazione.

La consultazione pubblica è aperta a tutti i soggetti interessati. Modalità di partecipazione, documentazione e questionario online sono disponibili sul sito ufficiale di ANAC.

Vai alla Consultazione on line: ‘Prezzo di riferimento del servizio di ristorazione (pranzo) delle scuole primarie italiane‘.