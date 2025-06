Avviso pubblico per progetti inerenti la prevenzione delle dipendenze patologiche da sostanze stupefacenti e digitali

Con Comunicato pubblicato in In GU Serie Generale n. 131 del 9 giugno 2025 avente ad oggetto “Avviso pubblico per la selezione di progetti che prevedano l’istituzione di servizi/attività/comunità educative per i giovani con specifici programmi per la prevenzione delle dipendenze patologiche (da sostanze stupefacenti e digitali)” la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche contro la droga e le altre dipendenze informa che sul sito ufficiale del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze (www.politicheantidroga.gov.it) della Presidenza del Consiglio dei ministri è stato pubblicato in data 28 maggio 2025 l’avviso pubblico per la selezione di progetti che prevedano l’istituzione di servizi/attività/comunità educative per i giovani con specifici programmi per la prevenzione delle dipendenze patologiche (da sostanze stupefacenti è digitali).

Le domande devono essere presentate entro il 25 luglio 2025.

Fonte: Gazzetta Ufficiale