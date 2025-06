Autorizzazione integrata ambientale: annullamento d’ufficio a causa della falsa rappresentazione dello stato dei luoghi

Il Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza del 4 giugno 2025, n. 4859 ha affermato, in assenza di esatti precedenti nei termini, che è legittimo il provvedimento di annullamento d’ufficio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) e della valutazione di impatto ambientale (VIA) per un impianto di trattamento di rifiuti sanitari, qualora il privato abbia rappresentato uno stato dei luoghi diverso da quello reale (nella specie, per la presenza, nelle vicinanze dell’impianto, di insediamenti abitativi e di siti sensibili), dovendo peraltro accordarsi prevalenza alla tutela del diritto alla salute e dell’ambiente rispetto alle esigenze della produzione e dello smaltimento dei rifiuti.

Fonte: Ufficio Massimario del Consiglio di Stato