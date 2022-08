Attuazione Pnrr: 400 assunzioni nelle prefetture

Quattrocento unità di personale a tempo indeterminato nelle prefetture-Uffici territoriali del Governo dedicate al supporto degli enti locali nell’attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

È quanto prevede la disposizione approvata in sede di conversione del decreto-legge n. 68/2022, che ne autorizza l’assunzione insieme ad altre 300 unità da assegnare, per le stesse finalità, alle Ragionerie territoriali dello Stato.

Si tratta di un fondamentale rafforzamento della dotazione di personale degli uffici statali impegnati a livello territoriale per garantire la piena e corretta realizzazione dei progetti locali legati al Pnrr. Vengono, in questo modo, potenziate le attività di sostegno alle amministrazioni locali negli adempimenti di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei finanziamenti, nonché quelle di verifica antimafia al fine di tutelare, in sede di prevenzione amministrativa, l’ingente flusso di denaro pubblico da aggressioni criminali.

Fonte: Viminale