Assegnazione delle risorse che incrementano il Fondo finalizzato alla realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali

Con comunicato del 31 ottobre 2023 il DAIT (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali) da notizia della assegnazione delle risorse che incrementano il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n.205, finalizzato alla realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali:

con decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del 31 ottobre 2023, in corso di perfezionamento, è stato disposto il riparto, per l’anno 2023 finalizzato alla realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Le risorse, pari a complessivi euro 18.438.810,00, sono state assegnate ai comuni che alla data del 31 ottobre 2023 si trovano nella situazione di scioglimento di cui al richiamato articolo 143 e nel rispetto dei criteri di riparto stabiliti dal decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 15 maggio 2018.

Tra gli enti beneficiari del predetto contributo è presente, altresì, il comune di Caivano (NA) per il quale a seguito della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2023 e nelle more dell’adozione del D.P.R. di cui al richiamato articolo 143 del TUOEL, è stato disposto l’immediato insediamento di una Commissione Straordinaria.

Fonte: DAIT