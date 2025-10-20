Appello adozione, i genitori sono sempre litisconsorti necessari

L’ordinanza n. 11607 del 3 maggio 2025 della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile (Presidente Giusti, Relatore Reggiani), ha ribadito un principio fondamentale nei procedimenti relativi alla dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore: i genitori sono considerati litisconsorti necessari in ogni fase del giudizio, inclusa quella d’appello.

La posizione processuale dei genitori

La Corte ha chiarito che, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 149 del 2001 alla l. n. 184 del 1983 (Legge sull’adozione), e in linea con i principi sanciti da diverse convenzioni sovranazionali (come la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo), a ciascun genitore è attribuita una legittimazione autonoma.

Questa legittimazione comporta una vasta serie di poteri, facoltà e diritti processuali che fanno sì che entrambi i genitori assumano la veste di parti necessarie (litisconsorti necessari) per l’intero procedimento.

Conseguenze in appello

Ciò significa che, anche nel giudizio di appello contro la dichiarazione di adottabilità, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di entrambi i genitori, anche se uno di essi non si era costituito in primo grado o non ha proposto l’impugnazione.

La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del genitore non impugnante comporta la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza conclusiva. La Cassazione ha specificato che questa nullità è talmente grave da poter essere rilevata d’ufficio anche in sede di legittimità.

