Appalti, Disposizioni in materia di cause di esclusione di un operatore economico

Il Ministero dell’economia e delle Finaze ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha adottato il Decreto 28 settembre 2022 recante “Disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate” pubblicato in GU Serie Generale n.239 del 12 10-2022;

Il decreto opera nei confronti delle stazioni appaltanti e individua limiti e le condizioni per l’operativita’ della causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto degli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non

definitivamente accertate in materia fiscale;

le disposizioni hanno ad oggetto le violazioni che si sostanziano nella inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti da:

a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attivita’ di controllo degli uffici;

b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attivita’ di liquidazione degli uffici;

c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarita’ emesse a

seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

all’art 3 del Decreto è definita la soglia di gravità mentre all’art. 4 si stabilisce quando una violazione grave può dirsi anche non definitivamente accertata e pertanto valutabile da parte della stazione appaltante.

Fonte : Ministero dell’Economia e delle Finanze