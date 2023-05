ANPR spiegato ai Comuni: partono i webinar

Supportare i funzionari dei comuni italiani nell’utilizzo dei nuovi servizi ANPR per l’integrazione delle liste elettorali e la gestione dello stato civile digitale. È questo l’obiettivo dei cicli di webinar previsti da giugno a dicembre.

Il primo degli appuntamenti, organizzati in collaborazione con la SNA, è in cantiere per il 5 giugno con un corso dedicato agli ufficiali dello stato civile, con iscrizione da effettuare entro il 28 maggio. Le date dei successivi incontri sono: il 28 giugno, 17 luglio, 26 settembre, 16 ottobre, 27 novembre, 18 dicembre. Sempre per gli ufficiali dello stato civile sono inoltre previsti dei webinar realizzati in collaborazione con ANUSCA, il prossimo è in programma per il 6 giugno.

Il secondo ciclo di webinar pensato per gli ufficiali elettorali, sempre organizzato in collaborazione con la SNA, inizierà il 20 giugno, con iscrizione da effettuare entro il 10 giugno. Le date dei corsi successivi sono: il 18 luglio, il 21 settembre, 24 ottobre, 23 novembre, 19 dicembre.

I corsi SNA, gratuiti per entrambi i servizi, si terranno sempre dalle 9 alle 13.