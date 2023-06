Anpr amplia l’offerta degli e-services destinati ai comuni, per rendere ancora più efficienti le attività degli enti

L’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) amplia l’offerta dei servizi digitali (e-services) offerti ai comuni, consentendo agli enti locali più vicini ai cittadini di rendere ancora più efficiente la loro performance amministrativa.

In particolare, anche gli uffici comunali diversi da quello anagrafico – già collegato con l’Anagrafe nazionale – potranno accedere, attraverso la Piattaforma digitale nazionale dati (Pdnd), alle informazioni anagrafiche contenute in Anpr per effettuare, con modalità automatiche, in relazione alle funzioni istituzionali esercitate, le verifiche necessarie all’erogazione di specifici servizi, come prevede il Codice dell’amministrazione digitale (Cad).

Per avvalersi di tale accesso gli uffici comunali dovranno seguire le istruzioni operative illustrate nella circolare del capo del dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell’interno n.73/2023, e nei relativi allegati.

Nello specifico, i comuni dovranno preliminarmente registrarsi sulla Pdnd – l’infrastruttura tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri, gestita dalla società PagoPA, che consente l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici – stipulando un accordo di adesione con la stessa PagoPA.

Dovranno, inoltre, sviluppare le interfacce applicative, le API (application programming interface), necessarie per interrogare la banca dati Anpr, seguendo le istruzioni indicate nell’allegato 2 della circolare.

Al momento della richiesta di fruizione di un e-service, nell’apposita sezione della piattaforma, il comune dovrà dichiarare di possedere i requisiti che legittimano l’accesso ai dati, indicare la normativa di riferimento e le finalità di accesso.

Gli uffici comunali possono usufruire degli e-service indicati nell’elenco contenuto nell’allegato 1 della circolare, individuati dal ministero dell’Interno e dal dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con l’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e l’Associazione nazionale degli ufficiali di stato civile e d’anagrafe (Anusca).

Per segnalazioni relative a problematiche di back office, i comuni potranno rivolgersi al servizio di assistenza sul sito della Pdnd. Per le altre problematiche tecniche è possibile chiedere un intervento sulla repository Github.

Sul portale Anpr tutte le info sui corsi di formazione per gli operatori degli uffici comunali organizzati anche per l’anno in corso dal dipartimento per la Trasformazione digitale in collaborazione con la Scuola nazionale dell’amministrazione (Sna).

Fonte: Viminale