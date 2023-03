Anagrafe: ampliate e potenziate le procedure di verifica sugli adempimenti dei comuni

Il DAIT (Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno) a seguito del completo subentro di tutti i comuni italiani nella Banca dati ANPR- che include i dati AIRE e le anagrafi della popolazione residente e dei cittadini all’estero tenute dai comuni – e della estensione a tutti i comuni del servizio di rilascio della Carta d’idcntirà elettronica CIE, ha ritenuto opportuno definire, d’intesa con lSTAT, un aggiornato modello di verbale di ispezione anagralìca.

Sono state ampliate le verifiche da effettuare sullo svolgimento dei procedimenti anagrafici, anche alla luce delle disposizioni normative introdotte dall’art. 5 del DL n.5/20 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 35/20 12 in tema di “cambio di residenza in tempo reale”, dall’art. 5 del DL n. 47/2014, recante “‘Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 20 15”, convertito, con modificaz ioni , dalla legg n. 80/20 14, e delle Circo lari ministerial i n. 9/20 12 c n. 7/2016.

Attualmente tutti Comuni d’Italia sono attivi nel circuito di emissione CIE. A tal ri guardo sono state introdotte rilevazioni per vigilare sulle eventuali criticità di emissione de lle CIE da parte dei Comuni, sul divieto di rilasciare carte d’identità cartacee.

E’ quanto contenuto nella Circolare DAIT n. 23/2023 indirizzata alle prefetture competenti.

Fonte: DAIT