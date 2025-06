Ambito applicativo dell’attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen e circolazione stradale

La Corte di Cassazione Sez. 4 Penale, con la sentenza n. 8296 (dep. 28/02/2025) ha affermato che in tema di circostanze, non rientrano nell’ambito applicativo dell’attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589 bis, comma settimo, cod. pen., che contempla il caso in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, quei fattori esterni, agevolmente apprezzabili dagli utenti della strada, che rappresentano per il conducente del mezzo un rischio di cui deve necessariamente tenere conto per conformare la propria condotta a regole di prudenza, diligenza e perizia.

Nella nota a corredo della suddetta massima, diffusa dagli uffici del massimario, si segnala che la sentenza riguarda una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione che aveva escluso il riconoscimento di tale attenuante in un caso di incidente stradale verificatosi su di un tratto di strada urbano, reso scivoloso dall’elevato tasso di umidità notturna.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 bis com. 7

