Almese inaugura lo Sportello di Facilitazione digitale

Un nuovo servizio di supporto ai cittadini per l’accesso ai servizi resi dalla Pubblica Amministrazione, che li accompagnerà nel processo di transizione digitale con l’obiettivo di rendere le operazioni il più semplice possibile è quanto ottenuto dal comune nell’ambito del bando 2022 per il Servizio Civile Digitale “Strategie digitali per il patrimonio culturale grazie a un’operatrice appositamente dedicata.

Lo Sportello, così come la mail digitale@comune.almese.to.it sarà attivo dal 20 marzo presso l’Ufficio Segreteria del Comune e seguirà i seguenti giorni e orari: lunedì, mart, merc e venerdì dalle 9:00 alle 12.30, sarà presente un operatore che aiuterà i cittadini richiedenti nella compilazione delle istanze e nell’avvio delle procedure per il rilascio dello Spid, che sarà attivo entro 5 giorni dall’avvenuta richiesta.

Inoltre, a partire dal mese di maggio 2023, sul sito istituzionale www.comune.almese.to.it, sarà disponibile un pulsante dedicato allo Sportello dove i cittadini potranno trovare moduli, pratiche e istanze compilabili online grazie all’accesso con Spid o Cie.

“Siamo orgogliosi di essere riusciti a portare questo progetto ad Almese, ha dichiarato la Sindaca Ombretta Bertolo, con questo Sportello offriamo un servizio gratuito ai cittadini in difficoltà con l’accesso a Internet, agevolandoli nell’apprendimento delle competenze digitali di base per l’accesso ai servizi degli Enti Pubblici, ma anche per il rilascio dell’identità digitale e lo Spid. Un nuovo punto di informazione, consulenza e supporto per le necessità legate al mondo digitale, la cui creazione è stata possibile grazie alla collaborazione con MiglioraAttivaMente Aps”. Info: tel. 011 9350201 int. 1-1.

Fonte: Comune di Almese