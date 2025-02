Al via “M’illumino di Meno 2025”

M’illumino di Meno quest’anno corre da Valencia alla Romagna, passando per il Festival di Sanremo, e coinvolge la comunità degli ascoltatori di Rai Radio2, in particolare su moda e sostenibilità, un’edizione extra large sempre più europea, dal 16 al 21 febbraio.

Nel 2025, per la sua XXI edizione, M’illumino di Meno dura 1 settimana, perché 1 giorno non basta per raccontare la partecipazione di migliaia di persone, scuole, città, aziende, associazioni e comunità.

Si parte il 16 febbraio 2025, Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, con una puntata speciale di Caterpillar Rai Radio2, celebriamo gli spegnimenti dei palazzi istituzionali, delle piazze, dei monumenti e dei municipi, e chiediamo l’adesione del popolo della domenica: sportivi e tifosi che scendono in campo, fedeli e officianti di tutti i culti, famiglie allargate o ristrette che si ritrovano per il pranzo domenicale, cinema che si riempiono, bar e pasticcerie dove si danno appuntamento i cittadini.

E poi diamo spazio fino al 21 febbraio, alla comunità di M’illumino di Meno, raccontiamo le migliaia di azioni per il risparmio energetico e la transizione ecologica messe in campo dagli ascoltatori e quest’anno rivolgiamo un’attenzione particolare a un tema su cui stanno maturando consapevolezza e voglia di sperimentare nuove pratiche di produzione e consumo: la moda, perché, lo sappiamo, l’impatto ambientale del fast fashion è enorme, per contrastarlo, sono nate negli ultimi anni realtà che promuovono il riuso e la valorizzazione degli abiti. M’illumino di Meno 2025 vuole dare voce a queste alternative in tutte le declinazioni: swap parties, upcycling, second hand… invitiamo chi sta sviluppando progetti a raccontarceli e, come gesto simbolico, proponiamo a tutte le persone in ascolto di indossare per M’illumino di Meno un capo di abbigliamento (meglio un cappotto) con una storia familiare e affettiva da condividere. Nel frattempo, continua il percorso di M’illumino di Meno in Europa, con il coinvolgimento delle istituzioni europee e degli ascoltatori che vivono nei paesi dell’Unione, e con una nuova impresa ciclistica che unirà Valencia, Spagna, alla Romagna, toccando il Festival di Sanremo che sarà in corso in quei giorni e di cui Rai Radio2 è la radio ufficiale, quest’anno, ancora di più, M’illumino di Meno va veloce e di moda su Rai Radio2!

Fonte: Rai Radio2