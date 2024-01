Al via la mappatura di backhauling delle reti fisse sul territorio nazionale

Il Dipartimento per la trasformazione digitale ha incaricato Infratel Italia di avviare la mappatura del backhauling a supporto delle reti d’accesso fisse su tutto il territorio nazionale, in linea con la Strategia italiana per la banda ultralarga 2023-2026.

Infratel ha così lanciato la consultazione degli operatori che potranno inviare i dati seguendo le indicazioni riportate sul sito dedicato entro e non oltre il 31 gennaio 2024.

Il backhauling è il tratto di reti necessario per trasportare il traffico dalle reti locali alle reti nazionali. Nello specifico, il traffico dei dati generato dagli utenti viene prima aggregato in punti di raccolta – reti di accesso locali – e poi trasportato sulle reti di backhauling verso le reti nazionali, dette dorsali.

In linea con gli obiettivi della Strategia BUL 2023-2026, approvata il 6 luglio 2023 dal Comitato Interministeriale per la transizione digitale, e con i nuovi Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato sulle reti a banda larga, la mappatura rappresenta un passo fondamentale per la definizione delle azioni governative in materia.

Potranno così essere individuate le aree del Paese in cui al 2026 il backhauling non consentirà di trasportare il traffico dati in maniera adeguata.

Fonte: Dipartimento per la Trasformazione Digitale