Al via il censimento permanente ISTAT: un ritratto aggiornato dell’Italia

L’Istat ha dato il via all’appuntamento annuale con il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni. La rilevazione è fondamentale per ottenere un quadro aggiornato e dettagliato delle principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione residente in Italia.

L’iniziativa non è solo un esercizio statistico, ma una raccolta di dati essenziale per conoscere meglio il Paese e le sue trasformazioni. Per questo, l’Istat sottolinea l’importanza della partecipazione dei cittadini, le cui risposte arricchiscono il patrimonio informativo nazionale.

Il ruolo chiave dei Comuni e l’evento informativo

I Comuni rivestono un ruolo cruciale nella buona riuscita del Censimento, essendo i soggetti incaricati di promuovere la rilevazione sul territorio e sensibilizzare i residenti sull’importanza del loro contributo.

Per supportare le amministrazioni locali in questa delicata fase operativa, l’Istat organizzerà un evento online il prossimo 14 ottobre, alle ore 11:30. L’incontro sarà un’opportunità per i Comuni per approfondire gli obiettivi, le modalità di partecipazione e ottenere chiarimenti utili a gestire al meglio tutte le fasi della rilevazione.