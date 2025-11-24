Aggiornato il TUOEL: nuove regole su reclutamento e funzionamento degli enti locali

La nuova edizione del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali incorpora le ultime modifiche legislative e chiarisce gli strumenti per la gestione del personale e l’efficienza amministrativa

È stata pubblicata la nuova edizione del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUOEL), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiornata alle modifiche introdotte dal decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.

Le novità principali riguardano disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. In particolare, il testo aggiorna le regole sul personale degli enti locali, semplifica procedure di assunzione e gestione delle risorse umane, e prevede strumenti per migliorare l’efficienza e la trasparenza dell’azione amministrativa.

La pubblicazione include inoltre riferimenti giurisprudenziali e i principali provvedimenti attuativi, con estratti della Costituzione (Titolo V), della legge sulla Carta europea dell’autonomia locale, delle norme sul pareggio di bilancio e delle disposizioni relative a città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni.

