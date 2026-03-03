Accogliere i migranti: la sfida quotidiana dei Comuni italiani tra pressioni, difficoltà ed opportunità

Quando un migrante arriva in Italia, il Comune è quasi sempre il primo — e spesso l’unico — interlocutore istituzionale con cui entra in contatto. L’iscrizione anagrafica, l’accesso al medico di base, l’iscrizione dei figli a scuola, la ricerca di un alloggio: ogni passo burocratico fondamentale per costruirsi una vita passa dagli uffici municipali.

Eppure i Comuni italiani affrontano questo compito con risorse spesso inadeguate. Il sistema nazionale di accoglienza — strutturato attorno alla rete SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), ex SPRAR — copre circa 40.000 posti in strutture gestite dai Comuni aderenti. Una capacità che resta largamente insufficiente rispetto ai flussi reali, scaricando la pressione residua sui grandi centri straordinari di accoglienza (CAS) gestiti dalle prefetture, spesso privi di un raccordo efficace con i servizi comunali.

I Comuni aderenti al SAI (ex SPRAR) gestiscono progetti di accoglienza integrata che includono alloggio, assistenza legale, insegnamento della lingua italiana e accompagnamento al lavoro. Secondo i dati del Ministero dell’Interno, a fine 2023 erano attivi oltre 900 progetti SAI distribuiti in circa 700 Comuni.

Al di fuori del SAI, la gestione dell’accoglienza è frammentata e disomogenea. I Comuni di grandi dimensioni dispongono di uffici dedicati, servizi di mediazione culturale e reti consolidate con il terzo settore. Quelli di piccole e medie dimensioni — che costituiscono la stragrande maggioranza dei Comuni italiani — si trovano a gestire situazioni complesse con personale ridotto e competenze non sempre specializzate.

Le criticità: cosa non funziona

Le difficoltà che i Comuni segnalano con maggiore frequenza sono riconducibili a tre grandi aree: risorse finanziarie, coordinamento istituzionale e coesione sociale.

Difficoltà strutturali — Insufficienza dei trasferimenti statali per i servizi di accoglienza — Carenza di alloggi a prezzi accessibili per i migranti regolarizzati — Tempi lunghi delle procedure di regolarizzazione (carico sugli uffici anagrafici) — Difficoltà di accesso ai servizi sanitari per chi è in attesa di permesso — Mediatori culturali: figure sottodimensionate rispetto alla domanda Tensioni nel territorio — Percezione di competizione sulle risorse pubbliche (casa, lavoro, servizi sociali) — Concentrazione degli arrivi in alcune aree urbane periferiche — Difficoltà di integrazione scolastica in classi con alta percentuale di NATI — Comunicazione pubblica spesso polarizzata, che alimenta conflittualità — Scarso raccordo tra accoglienza straordinaria e percorsi di integrazione

Un nodo particolarmente critico riguarda la fase successiva all’accoglienza di primo livello. Quando un richiedente asilo ottiene lo status di rifugiato o una forma di protezione, deve lasciare le strutture di accoglienza — ma spesso non ha ancora le competenze linguistiche, la rete sociale o le risorse economiche per rendersi autonomo. È in questa fase di transizione che i Comuni si trovano a raccogliere situazioni di vulnerabilità senza aver ricevuto un mandato formale né risorse aggiuntive.

Le opportunità: quando l’accoglienza diventa risorsa

Il dibattito pubblico sull’immigrazione tende a enfatizzare i costi e le difficoltà, oscurando una realtà empirica che molti Comuni stanno sperimentando concretamente: una gestione strutturata dell’accoglienza può generare benefici misurabili per le comunità locali.

Il fenomeno è particolarmente evidente nei Comuni delle aree interne — quei territori montani, rurali o costieri che soffrono da decenni di spopolamento, invecchiamento demografico e chiusura di servizi essenziali. Per questi Comuni, l’arrivo di famiglie di migranti disposti a insediarsi stabilmente ha significato in alcuni casi il mantenimento di scuole altrimenti destinate alla chiusura, la riapertura di attività commerciali abbandonate, il ripopolamento di borghi in via di estinzione.

Opportunità per i territori — Contrasto allo spopolamento nelle aree interne e montane — Mantenimento di servizi scolastici grazie a nuove iscrizioni — Imprenditorialità etnica: attività commerciali in aree in declino — Presidio di filiere agricole (raccolta, allevamento) con carenza di manodopera — Contributo al sistema pensionistico attraverso i versamenti previdenziali Modelli di integrazione che funzionano — SAI: accoglienza diffusa in piccoli Comuni con percorsi strutturati — Corridoi umanitari: arrivi programmati con accompagnamento all’integrazione — “Borghi accoglienti”: progetti pilota di ripopolamento con migranti — Cooperative sociali di inserimento lavorativo nel settore agroalimentare — Scuole di italiano per adulti integrate con i centri per l’impiego

Sul piano economico, i dati dell’INPS confermano che i lavoratori immigrati contribuiscono al sistema previdenziale italiano in misura superiore a quanto ricevono in prestazioni. Nel 2023, il saldo netto è stato positivo per circa 1,8 miliardi di euro — una cifra che dovrebbe entrare con maggiore forza nel dibattito pubblico sulla sostenibilità del welfare italiano di fronte all’invecchiamento demografico.

Verso un modello comunale di integrazione: cosa chiedono i sindaci

Le associazioni di rappresentanza dei Comuni — a partire da ANCI — chiedono da anni una riforma organica del sistema di accoglienza che sposti il baricentro dall’emergenzialità alla programmazione strutturale. Le richieste principali convergono su alcuni punti fondamentali.

1 Maggiori risorse per il SAI e allargamento della rete dei Comuni aderenti, con trasferimenti certi e pluriennali che permettano una pianificazione dei servizi non più basata sulla logica dell’emergenza. 2 Riforma delle procedure burocratiche di regolarizzazione, con tempi certi e sportelli comunali potenziati per gestire la domanda di iscrizioni anagrafiche, permessi e documenti. 3 Investimenti nella mediazione culturale e nell’insegnamento dell’italiano come prerequisito per qualsiasi percorso di integrazione lavorativa e sociale. 4 Raccordo strutturale tra accoglienza, formazione e mercato del lavoro locale, con il coinvolgimento attivo dei Centri per l’Impiego e delle Camere di Commercio. 5 Comunicazione istituzionale trasparente che fornisca ai cittadini dati reali sui flussi, sui costi e sui benefici dell’accoglienza, contrastando la disinformazione.

La sfida dell’accoglienza è, in ultima analisi, una sfida di governance multilivello: richiede decisioni nazionali coerenti, risorse europee ben indirizzate e una regia locale capace di trasformare i flussi in percorsi. I Comuni non possono essere lasciati soli.

Una sfida che è anche una scelta di civiltà

I dati Eurostat ci consegnano un’immagine nitida: l’Italia è un Paese che riceve flussi migratori significativi, con una quota extra-UE tra le più alte d’Europa. Che lo si voglia o meno, questa è la realtà con cui i Comuni devono confrontarsi ogni giorno.

La domanda non è se accogliere, ma come farlo. Le esperienze più riuscite — dai borghi che si sono ripopolati grazie a famiglie siriane o afghane, alle cooperative agricole che integrano lavoratori stranieri in filiere locali, ai progetti SAI che trasformano l’accoglienza in percorsi di autonomia — dimostrano che con risorse adeguate, progettazione seria e una rete di servizi funzionante, l’integrazione non è un’utopia.

I Comuni che ci riescono non lo fanno per ideologia. Lo fanno perché hanno capito che un migrante integrato paga le tasse, manda i figli a scuola, apre un’attività, si prende cura dei vicini anziani. Che è esattamente quello di cui l’Italia, con il suo saldo demografico negativo e il suo sistema di welfare sotto pressione, ha bisogno.

Investire nell’accoglienza non è generosità. Può invece diventare politica industriale per i territori.

Fonti di riferimento:

Eurostat (migr_imm8, migr_imm5prv);

Ministero dell’Interno – Rapporto SAI 2023;

INPS – Osservatorio sui lavoratori stranieri 2023;

ANCI – Osservatorio sulle politiche di accoglienza.