Accesso delle Regioni e delle Province autonome ai dati dell’ANPR attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha pubblicato la Circolare n. 61 del 19 maggio 2025 avente ad oggetto l”Accesso delle Regioni e delle Province autonome ai dati dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente – ANPR attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati – PDND“.

Nel documento si ricorda che per accedere agli e-service di ANPR, al momento della richiesta di fruizione, nell’apposita sezione della PDND, l’Ente dovrà dichiarare di possedere i requisiti che consentono la

fruizione dei dati, indicare la normativa di riferimento e le finalità di accesso.

La Circolare richiama inoltre l’attenzione sulle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ed

evidenzia che, in base al principio di responsabilizzazione (accountability), l’Ente avrà, in particolare,

una serie di compiti.

Fonte: DAIT