A Torino dal 20 al 22 novembre 41ª edizione, “Facciamo l’Italia, giorno per giorno”

Dal 20 al 22 novembre prossimi, al Lingotto Fiere di Torino, torna l’Assemblea annuale dell’Anci, giunta alla quarantunesima edizione, che sarà preceduta dalla XX assemblea congressuale che nella giornata inaugurale del 20 novembre sarà chiamata ad eleggere il nuovo presidente nazionale dell’Anci. Dopo l’elezione, i lavori si apriranno nel pomeriggio alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per il nono anno consecutivo presente all’assise di Anci. I saluti istituzionali saranno affidati al sindaco di Torino Stefano Lo Russo, al presidente di Anci Piemonte, Davide Gilardino e al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. A seguire la relazione del nuovo presidente dell’Anci.

Per il presidente dell’Anci, Roberto Pella “In questi mesi alla guida dell’Associazione ho sentito forte la responsabilità di rappresentare tutti i primi cittadini e di continuare nel solco di quanto tutti i presidenti hanno contribuito a realizzare in questi anni: per questo ho voluto invitare a Torino tutti i sindaci che hanno guidato l’associazione dove ci attendiamo una numerosissima presenza. Saranno 366 i moduli espositivi in una superficie di oltre 38.000 mq, con 11 sale dedicate a oltre 50 eventi a latere e più di 30 eventi aggiuntivi presso gli stand, 22 main partner e oltre 100 relatori in plenaria. Sarà un momento di confronto atteso e privilegiato tra i rappresentanti di Governo e Istituzioni, Sindaci e Aziende”. Il presidente Pella ricorda infine come in questa edizione è stata data “un’impronta orientata a sottolineare il ruolo delle donne sindaco, con una presenza di oltre il 40 per cento nella composizione del panel della plenaria, e l’importanza di tutti i Comuni con una particolare attenzione ai ‘piccoli’”.

Il padrone di casa e sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ritiene “motivo di grande orgoglio ospitare a Torino l’assemblea annuale Anci. La nostra città accoglierà migliaia di Sindaci e di amministratori locali per una edizione che si preannuncia da record sia per affluenza che per l’ampiezza degli spazi che dedicati al mondo dell’economia e delle imprese che dialogheranno con gli amministratori provenienti da tutta Italia. Per la prima volta – sottolinea il sindaco – “Anci Off”, un calendario di eventi collaterali, accompagnerà l’Assemblea: con il “villaggio dei Comuni” allestito in centro e il ricchissimo programma di incontri abbiamo voluto coinvolgere tutta la comunità cittadina in questo importate evento. Torino è, da sempre, luogo di integrazione e d’incontro di culture, con, nella sua storia, una forte tradizione migratoria che l’ha vista come punto di arrivo da tutti gli angoli d’Italia. Un’Italia che si dà appuntamento sotto la Mole con i suoi Sindaci, rappresentanti dei territori e primo punto di contatto dei cittadini con lo Stato, che con il loro impegno quotidiano contribuiscono a costruire il nostro Paese e il suo futuro. La nostra città è pronta a diventare la casa di tutti i Comuni e ad accogliere i Sindaci d’Italia: a loro va il nostro più caloroso benvenuto a Torino”.

“È con grande entusiasmo che guardiamo alla 41ª assemblea nazionale di Anci – dichiara da parte sua il presidente di Anci Piemonte Davide Gilardino – perché rappresenta una straordinaria occasione di confronto e condivisione tra i Comuni italiani nell’ottica di una politica di coesione. La capacità di dialogo e di fare rete con tutti gli Enti deve essere uno strumento per affrontare le sfide che ci attendono. Ringrazio Anci per l’impegno profuso nell’organizzare questo importante evento e sono certo che i lavori dell’Assemblea produrranno risultati concreti per il bene del Paese”.

Un’Italia senza divisioni sarà la direttrice che guiderà il primo panel di giovedì 21 novembre a cui parteciperà il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. A seguire spazio ai temi legati a lavoro, salute nelle città, ambiente, energia ed economia circolare, in cui i sindaci dialogheranno alla presenza dei ministri Marina Calderone (Lavoro e Politiche sociali) e Orazio Schillaci (Salute). La sicurezza, invece, sarà al centro dell’ultimo panel della prima giornata che vedrà le conclusioni affidate al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

I temi dell’innovazione nella pubblica amministrazione e del welfare guideranno il dibattito nel pomeriggio, a cui parteciperanno il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e il sottosegretario con delega all’Innovazione tecnologica e alla Transizione digitale Alessio Butti.Cultura e turismo, ambiente, adattamento climatico, servizi ai cittadini, finanza locale, politiche di coesione e PNRR sostanzieranno i lavori di venerdì 22 novembre, dove è prevista, in conclusione di giornata, la partecipazione in video collegamento del presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni. Interverranno il ministro del Turismo Daniela Santanché, il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani.

L’assemblea di Torino è realizzata da Anci e Anci Comunicare in collaborazione con l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e con il patrocinio dei partner territoriali Regione Piemonte, Città di Torino e Anci Piemonte.

Importanti anche i numeri della presenza dei media, con oltre 220 giornalisti e uffici stampa accreditati. Media partner dell’evento la Rai che trasmetterà dalla sede del Lingotto finestre informative per tutta la durata dei lavori.

Ad arricchire il dibattito saranno gli amministratori delegati e i presidenti delle aziende A2a, Acea, Airbnb, Amazon, Aws, Autostrade per l’Italia, Cassa Depositi e Prestiti, City Green Light, Conai, Edison Next, Enel, Engie, Engineering, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Gruppo Maggioli, Gse, Iren, Kpmg, Novo Nordisk, Safety21, Snam, Tim, in qualità di main partner dell’evento.

Sarà possibile seguire la cronaca dell’Assemblea, sul sito dell’Anci e sui canali social dell’Associazione (Twitter, Instagram, Facebook e YouTube) con l’hasthag #Anci2024

Fonte: Anci