A Roma si apre il XVI Forum Compraverde dal 19 al 20 ottobre

Torna il Forum Compraverde, l’appuntamento annuale sul Green Procurement che favorisce l’incontro tra i principali attori coinvolti nella diffusione degli acquisti di beni e servizi sostenibili e nella conversione ecologica e sociale delle catene di fornitura, promosso dalla Fondazione Ecosistemi con il patrocinio e la partecipazione del Ministero della Transizione Ecologica e la Regione Lazio, in partnership con Legambiente, Agende 21 Locali Italiane, Unioncamere, Confindustria, ALI, Fairtrade e Confcooperative, la 16° edizione della manifestazione, si svolgerà il 19 e il 20 ottobre al WeGil a Roma, Largo Ascianghi 5.

Gli appalti pubblici sono per l’Unione Europea, congiuntamente agli investimenti, il principale strumento del Green Deal, e l’Italia, unico paese che ha reso obbligatorio il Green Public Procurement, si trova ad essere in una condizione di avanguardia in Europa. Il Forum punta i riflettori proprio sui temi della transizione ecologica, la definizione delle politiche ambientali e la misura del processo di trasformazione delle realtà produttive italiane, durante le 2 giornate un focus particolare sarà dedicato agli appalti verdi e sostenibili nel PNRR, la crisi in corso e il Green Deal, il principio DNSH, i reporting sul GPP in Italia, la sostenibilità dei porti e quella delle catene di fornitura, le food policies, gli eventi culturali sostenibili, i criteri sociali e la gender equality.

Mercoledì 19 ottobre, dalle 11.30 alle 13.00, nella Sala Conti, il Convegno “Sanità e sostenibilità ambientale: i CAM lavanolo e tessile nella sfida green della pubblica amministrazione”, con il Decreto “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria” si vuole contribuire alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti, dei consumi idrici e dell’uso di sostanze pericolose nei processi di lavaggio, l’attenzione sarà posta sull’adozione di tali criteri da parte di aziende sanitarie ed ospedali e sul cambiamento del mercato.

Giovedì 20 ottobre, dalle 9.30 alle 11.30, nella Sala Brundtland, la Conferenza “Presentazione del V Rapporto dell’Osservatorio Appalti Verdi: i numeri del Green Public Procurement in Italia. Lo stato, le tendenze, le accelerazioni del PNRR”. Anche quest’anno, si valuterà lo stato di attuazione e le criticità del Green Public Procurement da parte dei Comuni capoluogo, dei Comuni, degli Enti Parco, delle ASL e delle centrali di committenza. L’Osservatorio è promosso da Legambiente e Fondazione Ecosistemi, in partnership con Federparchi, Ad Law Avvocati Amministrativisti, Università degli Studi di Padova, con la collaborazione di Assosistema e Novamont. Per scoprire gli appuntamenti del Forum Compraverde Buygreen visita il sito www.forumcompraverde.it

Fonte: Legambiente