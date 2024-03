6 marzo 2024, Webinar “Il Codice di Comportamento: gli obblighi dei dipendenti pubblici e i procedimenti disciplinari”

Nel corso del webinar saranno illustrati i doveri dei dipendenti pubblici e le responsabilità che possono derivare da eventuali infrazioni.

Sarà illustrato l’impatto della Legge n. 190/2022 in tema di anticorruzione sugli obblighi disciplinari e sui codici di comportamento. Adeguato approfondimento sarà rivolto ai contenuti del codice di comportamento approvato con il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e alle recentissime modifiche apportate dal D.P.R. n. 81 del 13 giugno 2023, nonché ai codici di comportamento aziendali. Sarà riservato spazio alla illustrazione delle recenti novità in materia contenute nel CCNL del Comparto Funzioni Locali 2019-2021, soprattutto relativamente agli obblighi di comportamento per coloro che svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile. Si analizzeranno infine i principi fondamentali in materia di procedimenti e sanzioni disciplinari.

Tutti gli argomenti saranno affrontati con taglio pratico e con continui riferimenti ai pareri ARAN e alla giurisprudenza più recente.

L’evento si inserisce nel Piano di Formazione elaborato da Anci Digitale per i Comuni, una serie di occasioni di aggiornamento e approfondimento con l’ausilio dei consulenti esperti del Servizio Anci Risponde. Per questo la partecipazione è gratuita e riservata esclusivamente agli Enti abbonati ai Servizi di Base – Anci Risponde di Anci Digitale S.p.A

.

PROGRAMMA – mercoledì 6 marzo 2024, ore 10

INTRODUZIONE AI LAVORI

Mariateresa Chirò, Ufficio Formazione e Webinar Anci Digitale S.p.A.

RELAZIONE DELL’ESPERTO

Amedeo Scarsella, Esperto Anci Risponde

I doveri dei dipendenti pubblici

Le classiche responsabilità dei dipendenti pubblici: la responsabilità disciplinare

Il codice di comportamento come strumento preventivo di contrasto alla corruzione

Il D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”

Il D.P.R. n. 81/2023 “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62”

I codici di comportamento dei singoli enti

Il procedimento disciplinare

Le previsioni del D.lgs. n. 165/2001

Le disposizioni contrattuali rilevanti: le novità introdotte dal CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021

La contestazione di addebito e i principi giurisprudenziali che la riguardano

La determinazione concordata della sanzione

Il contraddittorio

La chiusura del procedimento e la motivazione del provvedimento

Le tipologie di sanzioni disciplinari

RISPOSTE AI QUESITI

La partecipazione al webinar è gratuita e riservata esclusivamente agli Enti abbonati ai Servizi di Base – Anci Risponde di Anci Digitale.

Il tuo Ente non è ancora abbonato? Non perdere l’opportunità e scopri i Servizi di Base e come abbonarsi

Se il tuo Ente è già abbonato… ISCRIVITI compilando l’apposito form on line

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare i seguenti riferimenti:

Tel. 06 83394257 E-mail: info@ancidigitale.it