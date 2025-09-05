VII integrazione dell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali, in vigore dal 1° gennaio 2025

Finanza locale 5 Settembre 2025, di redazione

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Decreto 4 settembre 2025

L’Elenco dei revisori degli enti locali, con le modifiche di cui all’articolo 1, viene reso pubblico, ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, sulle pagine del sito internet del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con effetti di pubblicità legale.

Fonte: Dait

