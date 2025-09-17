Vigilanza, controllo e monitoraggio sugli Enti del Terzo Settore: pubblicato il Decreto ministeriale

Welfare 17 Settembre 2025, di redazione

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 agosto 2025, n. 125, attuativo dell’art. 96 del Codice del Terzo Settore

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 214 del 15 settembre 2025, il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 agosto 2025, n. 125, emanato in attuazione dell’art. 96 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore).

Il provvedimento definisce forme, contenuti, termini e modalità per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli Enti del Terzo Settore.

Consulta il Decreto ministeriale n. 125 del 7 agosto 2025 e leggi la news del Ministero dell’8 agosto 2025 “Terzo Settore, a disposizione 141 milioni di euro per le iniziative degli ETS“.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

