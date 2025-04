Vicenza contrasta la disinformazione e le truffe online

Il Comune di Vicenza, in collaborazione con il Digital Innovation Hub Vicenza e Sherpa, promuove “Truffe e Bufale online: come difendersi”, un corso di formazione gratuito che si terrà l’8 aprile dalle 15.30 alle 17.30 presso la sede di Senior Veneto.

Il corso, destinato ai cittadini, over 18, interessati ad approfondire il tema, mira a fornire gli strumenti per riconoscere notizie false ed evitare truffe online, insegna, inoltre, a navigare in sicurezza e proteggere le informazioni personali con consigli pratici e attuali.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Rete di Punti di Facilitazione Digitale del Veneto”, finanziato dal PNRR Misura M1C1 – 1.7.2, con l’obiettivo di migliorare le competenze digitali e favorire l’inclusione digitale di 188.000 cittadini veneti entro il 2026.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming nelle diverse sedi dei Centri di Facilitazione Digitale: ad Altavilla Vicentina, nella biblioteca comunale in via Marconi; a Caldogno, nella biblioteca in via Zanella; a Costabissara, in piazza Vittorio Veneto (sede comunale); a Creazzo, in municipio in piazza del Comune; a Quinto Vicentino, nella biblioteca in via degli Eroi; a Sovizzo, nella biblioteca in via IV Novembre; a Torri di Quartesolo, nella biblioteca comunale in via Aldo Moro; e a Vicenza nella Biblioteca Bertoliana di Palazzo Costantini in Contrà Riale, e infine allo Sportello Informagiovani di Levà degli Angeli.

Con il servizio di Facilitazione Digitale, inoltre, i cittadini potranno chiedere supporto al team di facilitazione, presentando le proprie necessità o aspirazioni e seguendo con loro un percorso di affiancamento e apprendimento.

Vicenza Innovation Lab si impegna a sostenere i cittadini nel superare il divario digitale, offrendo formazione e assistenza continua anche attraverso il Punto Digitale Facile.

Fonte: comune di Vicenza