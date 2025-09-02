Università: da MUR prima ripartizione FFO 2025, distribuiti 8,3 miliardi su 9,4 totali

Definita, dal Ministero dell’Università e della Ricerca, la ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle università statali: per il 2025 ammonta a 9,4 miliardi di euro, in aumento di 336 milioni rispetto allo scorso anno. La ripartizione si riferisce alla quota base, la quota premiale, la quota perequativa e i piani straordinari per un ammontare di 8,3 miliardi di euro, in crescita del 3% sul 2024 e di circa il 25% rispetto al 2019. Ulteriori 1,1 miliardi di euro saranno ripartiti successivamente, così da arrivare a un investimento complessivo di 9,4 miliardi di euro.

Tutti gli atenei registrano un incremento di stanziamenti rispetto al 2024. Tra le università con i maggiori valori assoluti nel 2025 si confermano ‘Sapienza’ di Roma con 558,2 milioni di euro (+4,6% sul 2024), ‘Alma Mater’ di Bologna con 461,1 milioni (+2,8%), ‘Federico II’ di Napoli con 410,1 milioni (+1,0), Padova con 386,1 milioni (+5%) e Torino con 341,6 milioni (+2,1%). Si segnalano, inoltre, incrementi percentuali rilevanti rispetto allo scorso anno in diversi atenei, fra cui il Politecnico di Torino (+6%), Verona (+6%), Pavia (+6%), Napoli ‘Parthenope’ (+6%) e Foggia (+6%), mentre crescono in misura significativa anche Padova (+5), Roma Tre (+5%) e Politecnico di Milano (+5%).

Maggiori informazioni e la tabella riepilogativa nella nota del Ministero dell’Università e della Ricerca