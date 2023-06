Unioncamere: Progetto MIR, imprese e ricerca pubblica per sviluppare l’innovazione

Progetto Mir ed è l’iniziativa voluta da Unioncamere e Cnr, con l’adesione di ENEA, avviata il 31 maggio u.s. per contribuire a sviluppare l’ecosistema dell’innovazione in Italia. Un progetto di trasferimento tecnologico per cui le conoscenze scientifiche e tecnologiche, sviluppate in un contesto accademico o industriale, vengono utilizzate e trasferite in un contesto differente come potrebbero altre tipologie di industrie dislocate o meno sul territorio, come avviene, ad esempio, con la vendita o la concessione in licenza di brevetti e tecnologie oppure con la creazione di spin-off.

Il progetto MIR, acronimo per Matching Impresa Ricerca, punta a soddisfare le esigenze di innovazione dei prodotti e dei processi delle imprese in funzione di specifiche soluzioni tecnologiche che nascono nel contesto della ricerca del CNR ed ENEA, ma che sono anche frutto di altri ricercatori che si iscrivono alla piattaforma del progetto nel rispetto dei processi di Open Innovation.

Fonte: Unioncamere