Cipess, assegnati 90 milioni per la trasformazione digitale: fondi FSC al Dipartimento guidato dalla Presidenza del Consiglio

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), nella seduta del 10 dicembre 2025, ha approvato l’assegnazione di 90 milioni di euro a favore del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale, attraverso il Dipartimento per la trasformazione digitale.

Le risorse provengono dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027 e sono destinate a finanziare interventi e linee d’azione previsti nell’ambito di un Accordo per la coesione già sottoscritto tra le parti. L’obiettivo è sostenere progetti strategici legati alla digitalizzazione della pubblica amministrazione e all’innovazione dei servizi.

La ripartizione dei fondi prevede una prima quota da 13 milioni di euro nel 2025, mentre la parte restante sarà distribuita tra il 2027 e il 2028, con 38,5 milioni per ciascun anno. Il piano finanziario complessivo copre dunque un arco temporale fino al 2028.

La delibera stabilisce inoltre che l’erogazione delle risorse sarà subordinata al rispetto degli obblighi di monitoraggio e alla corretta alimentazione del sistema nazionale di controllo degli investimenti pubblici. Il Dipartimento dovrà inoltre adottare un sistema di gestione e controllo dedicato entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

L’avvio operativo degli interventi sarà possibile solo dopo la registrazione della delibera da parte degli organi di controllo. Le risorse dovranno essere impiegate esclusivamente per spese di investimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Il provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale