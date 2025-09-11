Udine: Bene in Mente, l’Università lancia la piattaforma digitale per il benessere

Scuola 11 Settembre 2025, di Redazione

Podcast e video in 15 incontri guidati, strumenti pratici per ritrovare l’equilibrio nella vita universitaria

L’Università di Udine lancia Bene in Mente, una piattaforma digitale per gestire con efficacia una serie di problematiche diffuse tra gli studenti come stress, ansia pre-esame, autocritica o pensieri intrusivi che prosciugano energie.

Nato nell’ambito del progetto Health Mode On, promosso dall’Università di Udine e finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, il progetto propone un approccio pragmatico alla crescita personale, all’autoconsapevolezza e alla gestione delle emozioni.

Nei fatti la piattaforma digitale consiste in una raccolta di risorse rivolta agli studenti: strumenti basati su neuroscienze, psicologia cognitiva e mindfulness, non teorici, ma applicabili nella vita quotidiana.

Incertezza, ansia prima di un esame, autocritica che blocca, pensieri intrusivi che tolgono energie, le esperienze comuni a moltissimi studenti universitari, trovano un nuovo spazio per poter essere accolte e governate al meglio. Non un percorso di consulenza individuale, per cui resta attivo il servizio di counseling psicologico universitario, ma un’opportunità per lavorare su di sé attraverso un viaggio a tappe che, sulla piattaforma, si traduce in 15 incontri multimediali e schede di lavoro.

«Sul sito lo studente troverà lezioni disponibili in formato video e audio, corredate da pratiche guidate, per affrontare i temi rilevanti per la vita quotidiana, spiega Alina Zenarolla, psicologa e collaboratrice dell’Ateneo friulano, come riconoscere e coltivare i punti di forza, gestire stress e autocritica, sviluppare un’autostima autentica e affrontare i momenti di difficoltà».

Oltre agli incontri multimediali, on-demand da parte degli studenti, la piattaforma offre 3 schede di “pronto intervento” per fronteggiare ansia, perfezionismo e senso di fallimento con la promessa di arricchirsi, nei prossimi mesi, di nuovi contenuti.

Fonte: comune di Udine

