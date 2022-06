Trieste, al via TNC22 la Conferenza europea del networking

Dopo 15 anni torna in Italia il più importante evento dedicato al networking delle reti della ricerca mondiali: dal 13 al 17 giugno a Trieste presso il Convention Center, si tiene TNC22 la manifestazione dedicata al networking della ricerca co-organizzata dalla rete italiana della ricerca GARR e la rete europea GÉANT.

La conferenza dedicata al tema della navigazione dell’inesplorato e agli ultimi 2 anni di pandemia in cui in ogni settore è stato necessario imparare a confrontarsi con una nuova realtà e reinventarsi adottando metodologie innovative e sviluppando nuove opportunità; in questo clima è la ricerca che fa la differenza perché permette di esplorare orizzonti inesplorati: la scelta di Trieste non è casuale vista la sua attitudine a città di collegamento a livello mitteleuropeo e come sede territoriale di svariati istituti di ricerca che ne determinano la più alta concentrazione a livello europeo.

Fra i partner che hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa vi sono l’Università di Trieste, la Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia, il Comune di Trieste e il Centro Internazionale di Fisica Teorica “Abdus Salam” (ICTP) e la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), tra i temi trattati vi sono workshop e seminari su identità digitali, cybersecurity, reti ottiche, telemedicina, reti programmabili e la tecnologia cloud. Tra i principali key note speaker spicca Filippo Giorgi (ICTP), esperto internazionale di climatologia, cambiamento climatico e del suo impatto, nonché vincitore del Premio Nobel per la pace nel 2007, insieme al comitato esecutivo dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), il suo intervento verterà sulla necessità di includere le attività umane nei modelli predittivi sul clima.

Ci sarà anche la Dott.ssa Gihan Kamel, Principal Scientist al Synchrotron-light per l’Experimental Science and Applications in the Middle East (SESAME), che parlerà del ruolo di SESAME non solo come centro di ricerca pioniere, ma anche per il ruolo di “ponte” per portare la pace e veicolo di crescita economica, Kamel ci racconterà il ruolo della ricerca scientifica nell’unire persone con diversi background per il raggiungimento di obiettivi comuni.

Altri speaker d’eccezione sono João Bacelar Executive della European University Foundation, l’organizzazione che mira ad accelerare la modernizzazione dell’istruzione superiore in Europa, che parlerà della rinascita digitale del programma Erasmus+ e Monique Morrow della Syniverse Technologies con la presentazione “Making the Case: New Generation”, in cui parlerà di data management, Self Sovereign Identity (SSI) e del futuro della rete, in cui è il possessore dei dati che deve essere posto al centro.