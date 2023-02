Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica: on line l’archivio Anac

E’ disponibile nel portale dell’il nuovo servizio ‘Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica’ – Trasparenza Spl – creato per raccogliere in un unico archivio digitale la documentazione sulle procedure di affidamento e sulla gestione delle varie tipologie di servizi pubblici locali di rilevanza economica, per semplificarne la consultazione, la comparazione e rafforzarne la trasparenza.

Il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, entrato in vigore il 31 gennaio scorso, ha affidato all’Anac il compito di pubblicare gli atti degli enti locali relativa ai contratti di affidamento ed alla gestione dei servizi pubblici citati, trasmessa all’Anac dai medesimi enti interessati.

Con questa prima versione del servizio Trasparenza Spl, consultabile da chiunque poiché a libero accesso, è possibile effettuare la ricerca territorialmente per Regione e tipologia di ente locale.

Servizio Trasparenza Spl