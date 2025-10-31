Torino si rifà il look: online il nuovo sito web del Comune, semplice e accessibile

Il Comune di Torino volta pagina digitalmente: a 30 anni dalla pubblicazione del portale istituzionale e 11 anni dopo l’ultimo restyling della homepage, è online il nuovo sito web della Città. Un progetto ambizioso che punta a offrire un’esperienza digitale semplice, intuitiva e accessibile, in conformità con le linee guida stabilite da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale).

Il rinnovamento è il risultato di un intenso lavoro che ha coinvolto tutti gli uffici comunali, impegnati a riscrivere i contenuti per renderli più fruibili, aggiornati e rispondenti alle esigenze dei cittadini.

Una delle novità più significative riguarda l’integrazione di TorinoFacile, il noto portale dei servizi cambia identità: tutti i servizi dedicati a cittadini, enti, professionisti e aziende sono stati riuniti in un’unica sezione all’interno del nuovo sito, eliminando la necessità di accedere a un portale separato.

La riorganizzazione mira a semplificare l’interazione tra utente e amministrazione. La navigazione si articola su 2 menù principali:

Menù in alto a destra: permette di navigare per argomento o di utilizzare il nuovo e potenziato motore di ricerca interno per trovare rapidamente le informazioni.

permette di navigare per o di utilizzare il nuovo e potenziato per trovare rapidamente le informazioni. Menù in alto a sinistra: offre l’accesso diretto a novità, avvisi, comunicati stampa , oltre a permettere di scoprire i luoghi della Città, gli eventi e gli appuntamenti più importanti.

offre l’accesso diretto a , oltre a permettere di scoprire i luoghi della Città, gli eventi e gli appuntamenti più importanti. La sezione “Amministrazione” fornisce le informazioni sulla struttura comunale, dagli organi politici agli uffici.

Nonostante alcune sezioni siano ancora soggette a piccoli miglioramenti, la Città si augura che la lettura risulti semplice e le informazioni necessarie siano facilmente reperibili.

Il nuovo sito e i servizi online sono stati realizzati grazie alla Misura 1.4.1 del PNRR, finalizzata a migliorare l’esperienza del cittadino nell’utilizzo dei servizi pubblici. L’architettura dei contenuti, l’interazione e il design delle interfacce si basano sul modello standard per i Comuni fornito da AgID e pubblicato sul portale Designers Italia, garantendo modernità e uniformità a livello nazionale. Infine a causa della complessità, i bandi di gara e gli appalti restano consultabili su un sito dedicato separato.

Fonte: comune di Torino