Torino proroga l’erogazione della PEC ai cittadini

Il Comune di Torino, aderendo alla convenzione con Namirial, continua ad investire sulla trasformazione digitale e, per il biennio 2025-2027, conferma l’iniziativa per la diffusione gratuita ai cittadini della PEC.

L’Ente aveva già iniziato ad offrire gratuitamente ai cittadini e contribuenti maggiorenni che ne avessero fatta richiesta (residenti a Torino e che non posseggano un indirizzo PEC) , un indirizzo PEC personale da utilizzare anche per comunicazioni con altri soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione: grazie allo stanziamento di nuove risorse, questa progettualità è stata confermata ed estesa nel numero.

La gestione dell’intero sistema resterà in capo al Comune che garantirà il corretto funzionamento e la distribuzione delle credenziali per accedere alle caselle PEC attivate che avranno validità annuale e saranno rinnovabili automaticamente per un 2° anno a spese del Comune, purché l’utente non richieda la disattivazione e mantenga i requisiti richiesti. L’incentivo offerto dal Comune permette l’assegnazione gratuita per un anno dall’attivazione, con un eventuale rinnovo per l’anno successivo, di una PEC di tipologia standard da 1 Gb di spazio, il numero di caselle offerte è vincolato alla disponibilità finanziaria dedicata al progetto.

Fonte: comune di Torino