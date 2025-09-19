Torino proroga l’erogazione della PEC ai cittadini

Servizi 19 Settembre 2025, di Redazione

Il comune continua ad investire sulla trasformazione digitale e, per il biennio 2025-2027, conferma la diffusione gratuita ai cittadini della PEC

Articoli correlati
Servizi

Fondi per i servizi di assistenza minori – La Conferenza Unificata approva le assegnazioni 2025 per i servizi ASACOM

Servizi

Al via i bandi per il Servizio Civile Universale ambientale e agricolo

Servizi

Avviso “Sport e Periferie 2025”: pubblicata la graduatoria dei Comuni della Linea B

Servizi

Dipartimento per lo Sport: PNRR – M5C2 Investimento 3.1 “Sport e Inclusione Sociale”

Servizi

Canoni demaniali marittimi, il Mit comunica le tabelle aggiornate 2025

Il Comune di Torino, aderendo alla convenzione con Namirial, continua ad investire sulla trasformazione digitale e, per il biennio 2025-2027, conferma l’iniziativa per la diffusione gratuita ai cittadini della PEC.

L’Ente aveva già iniziato ad offrire gratuitamente ai cittadini e contribuenti maggiorenni che ne avessero fatta richiesta (residenti a Torino e che non posseggano un indirizzo PEC) , un indirizzo PEC personale da utilizzare anche per comunicazioni con altri soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione: grazie allo stanziamento di nuove risorse, questa progettualità è stata confermata ed estesa nel numero.

La gestione dell’intero sistema resterà in capo al Comune che garantirà il corretto funzionamento e la distribuzione delle credenziali per accedere alle caselle PEC attivate che avranno validità annuale e saranno rinnovabili automaticamente per un 2° anno a spese del Comune, purché l’utente non richieda la disattivazione e mantenga i requisiti richiesti. L’incentivo offerto dal Comune permette l’assegnazione gratuita per un anno dall’attivazione, con un eventuale rinnovo per l’anno successivo, di una PEC di tipologia standard da 1 Gb di spazio, il numero di caselle offerte è vincolato alla disponibilità finanziaria dedicata al progetto.

Fonte: comune di Torino

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica