Terni, al via “Essere Digitali” gli incontri sui servizi online del Comune

L’uso dei servizi digitali permette di semplificare l’accesso ai servizi pubblici senza code e nella massima rapidità comodamente da casa, chiaramente bisogna essere in grado di fruire della tecnologia e questo potrebbe essere un problema per i cittadini che hanno un’età anagrafica avanzata e sono in difficoltà con le opportunità offerte dal digitale.

Per questo motivo Il Digipass Terni ha organizzato “Essere digitali”, 6 incontri dal vivo e online per offrire ai cittadini una guida semplice e comprensibile sui servizi online attivati dal comune e su come l’accesso al digitale può facilitare i cittadini/utenti nella gestione delle pratiche amministrative e della vita quotidiana.

Il calendario dei workshop è stato pensato per consentire una fruizione ampia e per coinvolgere coloro che non potranno seguire direttamente gli eventi, ma che potranno partecipare da casa collegandosi alla diretta sui canali social (Facebook Comune di Terni e Youtube Comune di Terni Social) o rivederlo successivamente sulla pagina Youtube Digipass Umbria.

La prima iniziativa dal titolo “Cittadini 4.0: il digitale a supporto delle Istituzioni” si è svolta il 26 e si è parlato del Digipass Terni, spiegando cosa è, come funziona, a cosa serve e le prospettive per la città. La sessione pomeridiana ha visto la partecipazione di chi lavora nelle e con le istituzioni, ponendo l’attenzione alle trasformazioni che stanno avvenendo nella Pubblica Amministrazione con Sergio Talamo, docente e direttore di comunicazione istituzionale e relazioni con le PA di Formez PA; Francesco di Costanzo, presidente di PA Social e autore di Digitale (Giunti Editore); Lorenzo Nicolao, giornalista del Corriere della Sera, Riccardo Pilat, giornalista e fondatore di Pilat & Partners e i dirigenti del Comune di Terni.

L’evento successivo si terrà il 17 maggio con il titolo “Generazione Z: istruzione e futuro digitale”, dedicato ai giovani e al mondo della scuola, l’ultimo evento in programma è per il 9 giugno e sarà rivolto alle imprese ed al commercio digitale.