Tenno attiva il canale WhatsApp per dialogare direttamente con i cittadini

Il Comune di Tenno fa un passo avanti verso la semplificazione della comunicazione con i suoi residenti, attivando un canale WhatsApp istituzionale. L’iniziativa mira a sfruttare la popolarità dell’app di messaggistica per garantire un flusso informativo rapido ed efficiente.

L’obiettivo è mantenere la popolazione costantemente aggiornata su tutto ciò che accade sul territorio comunale. Attraverso questo canale, l’amministrazione veicolerà comunicazioni urgenti, avvisi di pubblica utilità e notizie rilevanti per la vita della comunità.

L’accesso al servizio è stato pensato per tutelare al massimo la privacy degli utenti. La sottoscrizione avverrà tramite l’iscrizione a una lista broadcast, non è richiesta la cessione di dati personali e, aspetto fondamentale, l’elenco degli iscritti non è in alcun modo visibile agli altri utenti esterni. Un metodo semplice e riservato per rimanere sempre connessi con il Comune.

Fonte: comune di Tenno