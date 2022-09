Syllabus: da ottobre parte la formazione sulla transizione energetica

Si evolve la piattaforma Syllabus, al centro del Piano strategico di formazione “Ri-Formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese”, lanciato il 10 gennaio 2022 dal ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta.

Dopo aver offerto ai dipendenti delle tante amministrazioni centrali e locali che hanno già aderito la possibilità di misurare il proprio livello di competenza digitale (assessment) e di colmare i gap di conoscenza rilevati attraverso pacchetti formativi “su misura”, dal prossimo mese di ottobre la piattaforma ospiterà i corsi sulla transizione energetica. Un intervento indispensabile, parte delle dieci azioni individuate dal Dipartimento della Funzione pubblica a supporto dell’attuazione del Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas diffuso dal ministero per la Transizione ecologica.

I corsi, che costituiscono una anticipazione di quelli che verranno progettati e realizzati in attuazione del Pnrr, sono forniti dall’Enea; hanno contenuti specialistici, rivolti a chi ricopre il ruolo di energy manager nelle amministrazioni, ma anche divulgativi, per creare una cultura e una sensibilità diffusa in tutte le amministrazioni pubbliche sui temi del risparmio energetico.

Fonte: Ministero per la Pubblica Amministrazione