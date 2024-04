Su Syllabus un nuovo programma formativo per amministratori e funzionari

È disponibile sulla piattaforma Syllabus “Elezioni amministrative e poi… un toolkit per l’insediamento”. Il nuovo programma formativo accompagna amministratori e funzionari comunali nel percorso di insediamento di una amministrazione comunale, sviluppando e rafforzando la capacità di adottare le strategie più appropriate e di attuare efficacemente tutti gli adempimenti previsti. Il programma offre un’ampia panoramica sui principali documenti e sulle attività della programmazione legata al cascading delle linee di mandato e degli obiettivi operativi.

Sono trattate le più recenti riforme che hanno interessato la PA e in particolare le pubbliche amministrazioni territoriali, e vengono approfonditi gli aspetti legati alla programmazione economico-finanziaria e ai rapporti con gli organi di controllo interni (es. i Revisori dei Conti) ed esterni (incluso Corte dei Conti e MEF).

Il programma si articola in tre corsi, differenziati per livello di padronanza (Base, Intermedio e Avanzato), ed è preceduto da un test di assessment che consente di rilevare le competenze di ingresso e quindi il livello adeguato da cui partire con la formazione.

Il corso di livello Base, “Adempimenti e vision di inizio mandato”, della durata di 2 ore e 30 minuti, è organizzato in 2 moduli per un totale di 3 unità didattiche. Quello Intermedio, “Operazioni e documenti per la programmazione”, della durata di 9 ore, è organizzato in 5 moduli per un totale di 14 unità didattiche. Infine, il corso di livello Avanzato, “Il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO), adempimenti e mission di fine mandato”, della durata di 8 ore, è organizzato in 5 moduli per un totale di 12 unità didattiche.

Il programma è messo a disposizione dalla Scuola IFEL in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto il primo marzo 2024 dal Ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, e dal presidente dell’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL), Alessandro Canelli, per migliorare le competenze del personale pubblico, funzionali a sostenere i processi di transizione digitale, ecologica e amministrativa delle pubbliche amministrazioni locali. Dedicato a Comuni e Unione dei Comuni, è disponibile nel catalogo della formazione Syllabus, nell’ambito tematico della transizione amministrativa. Per maggiori dettagli, è possibile consultare la pagina “L’offerta Formativa” https://www.syllabus.gov.it/portale/web/syllabus/offerta-formativa.