Strategia Cloud Italia: attiva la sezione dedicata alla migrazione su PA digitale 2026

La compilazione e trasmissione del piano di migrazione era già possibile attraverso la piattaforma PA digitale 2026 per tutte le amministrazioni che hanno aderito alla Misura 1.2 del PNRR “Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud”. Pertanto, tutte le Amministrazioni che abbiano presentato una candidatura per la Misura 1.2 e che non necessitino di integrare il piano già presentato non devono effettuare ulteriori azioni. Nel caso di adesione agli Avvisi, la data di trasmissione del piano di migrazione coincide con la data di caricamento della domanda.

Per tutte le altre amministrazioni interessate, i piani possono essere redatti direttamente nella sezione dedicata nella stessa piattaforma. Per ulteriori dettagli sulle modalità di trasmissione si rimanda a quanto pubblicato in precedenza sul sito del Dipartimento.