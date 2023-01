Strategia Cloud Italia, adottato il modello per predisporre il piano di migrazione dati e servizi

Prosegue il percorso di adozione del cloud per le amministrazioni italiane. Seguendo le disposizioni del Regolamento per il Cloud della PA (PDF) pubblicato da AgID, il Dipartimento per la trasformazione digitale, d’intesa con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), ha adottato in data 7 ottobre 2022 il modello che le amministrazioni devono utilizzare per la predisposizione del piano di migrazione di dati e servizi pubblici, le regole per una sua corretta compilazione per le necessarie verifiche di conformità.